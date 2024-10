SKUNK ANANSIE: Concerto Imperdibile a Milano a Marzo [Info & Biglietti]

Gli SKUNK ANANSIE torneranno in tour nel Regno Unito e in Europa nel 2025, con una data programmata in Italia all’Alcatraz di Milano per venerdì 7 marzo. La band, riconosciuta come una delle più potenti e emozionanti del panorama rock, sta attualmente lavorando a nuove canzoni che seguiranno i recenti successi “Piggy” e “This Means War”. Questo ritorno festeggerà oltre 30 anni dalla loro prima esibizione.

La cantante Skin ha espresso l’entusiasmo del gruppo per questa nuova avventura dal vivo: “Siamo davvero entusiasti di tornare in tour, facendo ciò che amiamo di più, ovvero suonare dal vivo con il fuoco dentro. Questo tour avrà una produzione completamente nuova e non vediamo l’ora di condividerla con voi”. La band ha sempre avuto un forte legame con il pubblico, e questo nuovo tour promette di essere un’esperienza memorabile.

I fan possono acquistare i biglietti per il concerto di Milano tramite i canali ufficiali della band e sui social media. Gli SKUNK ANANSIE hanno una storia lunga e significativa nella scena musicale, e la loro capacità di rimanere rilevanti e novità nel panorama rock è un segno della loro resilienza e creatività. Il tour offre anche l’opportunità di ascoltare le nuove canzoni in un contesto dal vivo, evidenziando l’evoluzione musicale della band nel corso degli anni.

Con il tour del 2025, gli SKUNK ANANSIE non solo celebrano la loro storia ma continuano anche a scrivere il loro futuro, consolidando il loro status leggendario. La community di fan è quindi invitata a unirsi all’esperienza, che promette di essere ricca di energia e passione. Il ritorno di una delle band più iconiche del rock contemporaneo rappresenta un momento atteso e significativo per tutti gli amanti della musica dal vivo. In attesa della data milanese, è possibile seguire gli skunkanansie sui loro profili social ufficiali e sul loro sito web per ulteriori aggiornamenti e dettagli sulla nuova musica in arrivo.