SKRILLEX – “F*ck U Skrillex, Non Sei Andy Warhol!”

Con il titolo provocatorio “F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3”, il nuovo album di Sonny John Moore segna la conclusione della sua carriera discografica e l'entrata in una nuova fase estetica nell'elettronica contemporanea. La prima traccia, “Skrillex Is Dead?”, suggerisce un commiato o un atto di rottura. Tuttavia, l’album appare come una dilatazione dell’universo Skrillex, presentando un’antologia sonora personale che è al contempo autoreferenziale, celebrativa e corrosiva. Il disco, distribuito come un DJ set continuo di 34 tracce, è una suite di mutazioni musicali che spaziano dal dubstep a glitch, phonk e hyperpop, inclusa sia tecnologia scomposta che campioni vocali ironici. Skrillex, vero alchimista digitale, combina memorie rave con iconografie di internet, collaborando con artisti come Jónsi dei Sigur Rós e Dylan Brady dei 100 gecs. L'album si distingue per la sua poliedricità, alternando esplosioni bass-driven e sperimentazioni concettuali. Nonostante la creatività anarchica, l’album rischia di implodere nella sua stesso stratificazione sonora, con brani che a volte sfociano nell’autocompiacimento, rallentando un ascolto altrimenti coinvolgente. “F*ck U Skrillex…” si configura quindi come una riflessione disordinata sull'evoluzione di un artista chiave del ventunesimo secolo, creando un divertissement colto che celebra la comunità e l'ironia come resistenza all'omologazione. Un album da ballare, avvolti nell'ascolto, ma non sempre facile da assimilare. Voto: 6,50.