Skin attacca Giorgia Meloni: “Fascista, razzista, povera Italia”

Dopo Elodie, Giorgia e Loredana Bertè, un’altra grande cantante si è scagliata contro Giorgia Meloni. Skin ieri ha pubblicato un post Instagram contro la leader di Fratelli D’Italia. La cantante degli Skun Anansie ha commentato l’ascesa del partito italiano di estrema destra. Secondo Skin l’Italia starebbe sprofondando nuovamente nel fascismo dopo l’avvento di Benito Mussolini.

Skin: “Triste nel vedere l’Italia sprofondare nel fascismo”.

“Sono veramente triste nel vedere la mia amata Italia sprofondare nel fascismo per la prima volta dalla seconda guerra mondiale. Questa è Georgia Meloni che potrebbe diventare il prossimo Primo Ministro italiano, il suo partito è discendente di Benito Mussolini che demonizza rifugiati e immigrati. Stessa vecchia me**a, stessa vecchia agenda di una destra fascista/razzista. – ha concluso la cantante – I neri non hanno alcun potere in Italia, ma vengono incolpati per tutto ciò che l’élite italiana continua a sbagliare”.

L’annuncio del matrimonio e della gravidanza.

Due anni fa Skin ha annunciato su Instagram il matrimonio con la compagna, l’artista canadese Rayne Baron.

“Dodici anni di preparazione e finalmente ho quello che ho sempre voluto. Sì, siamo fidanzate! Non posso aspettare il grande giorno, Ti amo tantissimo. Per me sei unica, ti amo. Sarai mia per sempre. A dire il vero siamo segretamente fidanzate da San Valentino e da allora sono in un bozzolo d’amore. Non posso credere che sarai la mia mogliettina”.

Nel 2021 poi Rayne è rimasta incinta e l’ex giudice di X Factor l’ha svelato sui social pubblicando una foto del pancione della compagna: “Ragazzi noi siamo super eccitate per questa novità! Poi voglio aggiungere che Instagram ha rimosso il mio post precedente. Se non ti piacciamo, smetti di seguirci e non dovrai più vederci“.