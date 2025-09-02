Skifidol Italian Brainrot arriva a MagicLand per un evento unico

Un evento eccezionale si prepara a invadere MagicLand. A partire dal 13 settembre e per tutti i weekend del mese, il parco divertimenti di Valmontone ospiterà i personaggi ufficiali di Skifidol Italian Brainrot in un’anteprima esclusiva. Questa sarà la prima volta che i protagonisti animati e interattivi del fenomeno virale, amato da milioni di ragazzi, si incontreranno dal vivo con i fan.

Durante l’evento, i visitatori potranno interagire con le mascotte, scattare foto e vivere un’“Allucinazione Cosmica” immersiva. Gli spettacoli live saranno arricchiti dalle musiche più iconiche disponibili online, mentre saranno pianificati meet & greet speciali per momenti esclusivi. L’ingresso per gli under 15 sarà gratuito con un coupon scaricabile dal sito di MagicLand, per permettere anche alle famiglie di partecipare all’evento.

Ogni ragazzo riceverà in omaggio un poster esclusivo con un personaggio inedito e sarà allestita un’area dedicata allo scambio di figurine Panini, oltre a grandi figurine per scattare selfie. La mascotte storica del parco, Gattobaleno, si travestirà da “Gattobaleno Cosmico”, creando un legame con l’“Universo Psichedelico” dello show. Sarà disponibile un menu speciale ispirato all’evento, per un’immersione totale nel tema.

MagicLand e Skifidol uniscono le forze per creare un incontro imperdibile per i fan. Dopo i weekend a MagicLand, le mascotte si sposteranno ad Aquaworld per ulteriori incontri. Maggiori dettagli su date e regolamento sono disponibili sul sito ufficiale di MagicLand.