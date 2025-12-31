Ski in Francia vicino a Parigi

Quando arriva l’inverno, il richiamo della montagna si fa sentire anche per chi ha solo pochi giorni a disposizione. Da Parigi, le località turistiche sono raggiungibili in meno di quattro ore, trasformando un semplice weekend in una boccata d’aria fresca. Dalle stazioni sciistiche ai villaggi incantevoli e ai panorami mozzafiato, ecco una selezione di destinazioni facilmente raggiungibili per godersi la neve senza dover viaggiare troppo.

I Vosgi, con le località di Gérardmer e La Bresse, offrono aree sciistiche adatte a tutta la famiglia, con piste per principianti e avanzati, oltre ad attività come slittino, passeggiate con le racchette da neve e percorsi benessere nei centri termali locali.

Le Alpi del Nord, con località come Les Arcs, La Plagne e Val Thorens, sono raggiungibili in meno di quattro ore con il trasporto combinato e offrono una vasta gamma di piste per gli amanti dello sci alpino.

Il Giura, con le località di Métabief e Les Rousses, offre una varietà di piste, percorsi per lo sci di fondo e un’atmosfera più dolce rispetto alle vette alpine, con la possibilità di combinare sci, ciaspolate o semplicemente godersi i paesaggi innevati intorno a villaggi autentici.

Il Massiccio Centrale, con località come Super-Besse e Le Lioran, offre aree ben attrezzate, soprattutto per gli sciatori intermedi e le famiglie, con un’atmosfera amichevole e ampie vedute sugli altopiani vulcanici.

Infine, le Alpi svizzere vicine, come Leysin e Villars, offrono un ottimo sci, viste sulle cime alpine e un’atmosfera svizzera incontaminata, raggiungibili con un viaggio combinato treno + navetta o auto in circa 4 ore dalla regione di Parigi.