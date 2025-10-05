19.7 C
Roma
domenica – 5 Ottobre 2025
Gossip

Skarsgård e il Kink: Stile Sobrio e Ironia a Cannes

Da StraNotizie
Skarsgård e il Kink: Stile Sobrio e Ironia a Cannes

L’attore ha presentato un look più sobrio in confronto alle stravaganze viste a Cannes. Qui, aveva indossato un elegante smoking alla James Bond, spezzato però da stivali in pelle alti fino alla coscia di Saint Laurent, una t-shirt con un’immagine di un uomo baffuto pronto a leccare la suola di uno stivale da biker e un originale smoking in stile re del ballo. Tra tutti questi eccessi, il sorriso affascinante di Skarsgård, con quel tocco di malizia, ha colpito l’attenzione, rivelando il suo stile di vita alternativo.

Quest’anno al Festival di Cannes, il film Pillion ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura e la Palm Dog, un riconoscimento riservato agli attori canini. Il premio è andato a Hippo, un bassotto a pelo lungo, dimenticando eventuali collegamenti con il “pup play” presente nel film. In un’intervista con Variety, un giornalista ha chiesto a Skarsgård cosa lo avesse spinto a scegliere un progetto così audace. Con una punta di ironia simile a quella di Patrick Bateman, ha risposto: «I soldi. Già! Capitalismo, baby».

Articolo precedente
Attacco russo in Ucraina: 5 morti e gravi danni a Leopoli
Articolo successivo
Le Ultime Notizie del Giorno – 2 Ottobre 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.