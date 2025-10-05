L’attore ha presentato un look più sobrio in confronto alle stravaganze viste a Cannes. Qui, aveva indossato un elegante smoking alla James Bond, spezzato però da stivali in pelle alti fino alla coscia di Saint Laurent, una t-shirt con un’immagine di un uomo baffuto pronto a leccare la suola di uno stivale da biker e un originale smoking in stile re del ballo. Tra tutti questi eccessi, il sorriso affascinante di Skarsgård, con quel tocco di malizia, ha colpito l’attenzione, rivelando il suo stile di vita alternativo.

Quest’anno al Festival di Cannes, il film Pillion ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura e la Palm Dog, un riconoscimento riservato agli attori canini. Il premio è andato a Hippo, un bassotto a pelo lungo, dimenticando eventuali collegamenti con il “pup play” presente nel film. In un’intervista con Variety, un giornalista ha chiesto a Skarsgård cosa lo avesse spinto a scegliere un progetto così audace. Con una punta di ironia simile a quella di Patrick Bateman, ha risposto: «I soldi. Già! Capitalismo, baby».