SiVola lancia la nuova campagna per il Venerdì Nero

SiVola, azienda italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo, lancia una nuova campagna per il Black Friday, che si svolgerà dal 18 novembre al 2 dicembre. L’iniziativa mira a rivelare alcune delle fake news più bizzarre legate al mondo dei viaggi. Il progetto è stato sviluppato dal team interno di SiVola in stile breaking news, creando un’editoriale dinamica in cui i coordinatori di SiVola si trasformano in inviati speciali. Attraverso notizie di viaggio completamente irreali, la campagna intende intrattenere il pubblico con un mix di ironia e surrealismo.

Il video di lancio è presentato da Valerio Lundini, affiancato da Micidial, una factory creativa e di content. Lundini, nel suo ruolo di presentatore e inviato, commenta le notizie più assurde portando un tono irriverente e bizzarro, che rappresenta l’audacia della campagna. L’obiettivo, come sottolinea Sergio De Luca, CEO di SiVola, è incoraggiare il pubblico a viaggiare realmente, superando malintesi e stereotipi fuorvianti spesso presenti in rete. De Luca afferma che la collaborazione con Lundini e Micidial aggiunge un tocco di irriverenza al messaggio, enfatizzando che viaggiare significa esplorare e vivere esperienze autentiche.

Per amplificare la portata della campagna, SiVola ha programmato una copertura offline tramite schermi digitali DOOH nelle principali città italiane, quali Milano, Roma e Napoli, inclusi gli aeroporti romani. Questi schermi trasmetteranno contenuti in stile breaking news, catturando l’attenzione dei passanti e stimolando la curiosità verso nuove avventure di viaggio. La scelta di questo formato punta a coinvolgere un pubblico ampio e diversificato, spingendo le persone a riflettere sull’importanza di vivere in prima persona le esperienze di viaggio, piuttosto che affidarsi a notizie errate o distorte.

In sintesi, la campagna di SiVola non solo diverte con contenuti bizzarri e ironici, ma invita anche a riscoprire il valore del viaggio autentico, promuovendo una visione positiva e stimolante del turismo.