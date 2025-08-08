Situazione idrica in Italia: i progressi e le sfide attuali

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta attuando interventi strategici per affrontare la crisi idrica in Italia, specialmente nel contesto delle difficoltà estive. Durante una videoconferenza presieduta dal Ministro Matteo Salvini, sono stati analizzati i progressi e le criticità, con un focus su regioni meridionali e isole.

Il monitoraggio ha evidenziato un miglioramento generale rispetto allo scorso anno, grazie agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I Commissari hanno riferito sui progetti in corso, in particolare le opere nei grandi laghi. Al Trasimeno sono iniziati lavori di manutenzione straordinaria per garantire un livello d’acqua adeguato, rispettando l’ecosistema locale.

In Sicilia, sono in fase di attuazione progetti per dissalatori, fondamentali per aumentare la disponibilità idrica e ridurre la dipendenza climatica. In Sardegna, un ampio programma mira a potenziare le grandi dighe, con investimenti di circa 317 milioni di euro per i nuovi impianti di Cumbidanovu e Monti Nieddu, che contribuiranno significativamente all’approvvigionamento idrico.

Per quanto riguarda l’invaso di Campolattaro in Campania, il progetto esecutivo è stato approvato e il 75% delle opere è già stato avviato. Si prevede che la fase di scavo inizi a settembre, con completamento nell’arco di un paio d’anni.

Nella riunione è stata discussa anche l’approvazione di un primo stralcio di finanziamento di 960 milioni di euro, destinato soprattutto a zone critiche come la Sicilia. Il Ministro ha ribadito l’importanza della sicurezza idrica come priorità nazionale e ha sottolineato il cambiamento significativo nella gestione dell’emergenza, evidenziando rapidità ed efficacia nelle procedure intraprese.