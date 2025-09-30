Situazione Economica in Germania: Mercati e Inflazione Attesa

Martedì, il Dax, indice di riferimento tedesco, apre senza grandi variazioni, in seguito alla chiusura di lunedì a 23.745,06 punti, anch’essa quasi invariata. Nel frattempo, Wall Street ha registrato un lieve aumento, supportato dall’ottimismo degli investitori riguardo a un possibile accordo sulla legge di bilancio negli Stati Uniti.

Oggi si attende la pubblicazione da parte dell’Ufficio federale di statistica dei dati sui prezzi in Germania relativi a settembre. Si prevede che l’inflazione possa aumentare leggermente, con un tasso annuo dell’2,3%, rispetto al 2,2% di agosto. Gli operatori si preparano anche per i risultati sull’andamento del mercato del lavoro tedesco a settembre e sulle vendite al dettaglio di agosto.

Tra le novità aziendali, la controllata navale di Thyssenkrupp, TKMS, organizzerà una giornata dei mercati dei capitali in vista della sua futura quotazione in borsa. Inoltre, la Corte federale di giustizia si pronuncerà su una disputa riguardante i pagamenti di responsabilità degli ex manager di Volkswagen, legati allo scandalo Dieselgate. In ambito sindacale, presso Vereinigung Cockpit, si completerà il referendum su un possibile sciopero alla Lufthansa. Negli Stati Uniti, gli investitori attendono i risultati trimestrali di Nike, concorrente di Adidas.

Le chiusure degli indici azionari europei di lunedì riportano il Dax a 23.745,06 e l’EuroStoxx50 a 5.506,85. Gli indici statunitensi mostrano un Dow Jones a 46.316,07 con un incremento dello 0,2% e uno S&P 500 a 6.661,21 con un aumento dello 0,3%. In Asia, il Nikkei è stabile a 45.049,70, mentre Shanghai cresce dello 0,4% e Hang Seng scende dello 0,1%.