“Situazione drammatica” Come sta Vittorio Sgarbi, la figlia rompe il silenzio

Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte italiano, è attualmente ricoverato presso l’ospedale Gemelli di Roma per grave depressione. La situazione ha destato grande preoccupazione tra familiari e fan. La figlia di Sgarbi, Evelina, lo ha visitato e ha descritto il quadro drammatico della salute del padre, evidenziando un cambiamento significativo nel suo aspetto e nella sua personalità. Sgarbi, visibilmente dimagrito e invecchiato, appariva isolato e muto, una condizione che ha sorpreso profondamente Evelina, considerando la sua precedente vivacità.

La figlia ha notato che, nonostante i segni preoccupanti già a settembre, il suo stato attuale supera ogni previsione. Sgarbi, tradizionalmente circondato da amici, ora vive una profonda solitudine, generando allarme tra le persone a lui vicine. Evelina ha sollecitato un intervento psichiatrico adeguato, suggerendo la necessità di un supporto in una struttura specializzata.

Da settembre Evelina non aveva visto il padre, ma durante quel precedente incontro Sgarbi era ancora in grado di comunicare e alimentarsi autonomamente. Tuttavia, a novembre, la situazione è peggiorata rapidamente. Evelina ha cercato di contattarlo senza successo tramite telefonate e messaggi, aumentando la sua angoscia. Dopo aver tentato di ottenere notizie tramite persone a lui vicine, ha deciso di recarsi direttamente in ospedale. Quello che ha trovato è stata una realtà inaspettata: il padre in condizioni critiche, quasi catatonico. La figlia ha chiesto un intervento decisivo per il recupero di Sgarbi, esprimendo il suo dolore nel vedere un padre che era sempre stato una figura forte e carismatica ridotto in questo stato.