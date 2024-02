Situazione di Giuseppe Garibaldi dopo il malore, parla Cesara Buonamici

A 24 ore dal malore di Giuseppe Garibaldi, suo fratello ha rotto il silenzio sui social, così da tranquillizzare tutti: “Sta meglio ed è sotto osservazione“. Adesso sulla situazione è intervenuta anche Cesara Buonamici, che ha confermato che il gieffino stasera tornerà nella casa di Cinecittà. L’opinionista oggi è stata ospite da Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ed ha spiegato che Giuseppe si è ripreso completamente ed è pronto a rimettersi in gioco. Non solo il comeback di Garibaldi, Cesara ha anche parlato dell’arrivo di Simona Tagli e di Alessio falsone (già al centro di una polemica).

“Stasera sarà una bella puntata ricca di cose. Tra scontri, nuovi ingressi e un ritorno. Infatti c’è il ritorno in casa di Giuseppe che ha avuto un piccolo malore, non è stato molto bene. Adesso però sta meglio, si è ripreso e tornerà con gli altri ragazzi.

Tra le tante cose che vedremo c’è ancora la divisione della casa in gruppi, uno capitanato da Perla e l’altro da Beatrice. Perla e Beatrice si sono abbracciate, ma non è stato un abbraccio molto convincente. Perla era perplessa ed è rimasta un po’ fredda, quindi vedremo. Sta di fatto che sono due donne distanti e che si studiano. Certo non combattono ad armi pari. Beatrice è più grande, ha un certo tipo di linguaggio. Invece Perla è più giovane, ha 25 anni e quindi la situazione resta abbastanza tesa per il momento. Poi c’è Vittorio che non ama gli schieramenti e i gruppi. Così facendo scontenta tutti. A me sta molto simpatico e quindi non ho nulla da dire, lui è uno che ama l’armonia.

E poi ci saranno anche due nuovi ingressi. Entrerà nella casa Simona Tagli, molto popolare e poi un ragazzo giovane e non conosciuto. Quindi ci sono molti ingredienti”.