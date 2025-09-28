Situazione critica per i lavoratori della Pegaso Spa a Fucecchio

A Fucecchio, i 43 lavoratori della Pegaso Spa stanno affrontando una situazione difficile dopo aver perso il lavoro e lo stipendio. È stato avviato un iter per un ammortizzatore sociale che potrà durare un anno, ma le difficoltà sono ancora molte. Giuseppa Marcadini, una delle lavoratrici coinvolte, esprime il suo dolore dicendo che da luglio non hanno ricevuto un euro, rendendo la situazione insostenibile.

Nonostante abbiano cercato aiuto, anche presso il Comune, Marcadini sottolinea che non ci sono sostegni disponibili per situazioni come la loro. I lavoratori sono in contatto attraverso un gruppo WhatsApp, dove condividono preoccupazioni e speranze. Solo sei di loro hanno trovato una nuova occupazione, mentre gli altri restano in attesa.

Giuseppa ha iniziato a cercare lavoro attivamente, distribuendo il suo curriculum, ma purtroppo non ha avuto successo. Ha accumulato anni di esperienza nel settore della rifinizione della pelle e si sta proponendo alle aziende, ma senza risultati. Sperano che un imprenditore possa rilevare la Pegaso, poiché ciò rappresenterebbe un enorme vantaggio e una speranza per tornare a lavorare e avere sicurezza.

Attualmente, i lavoratori si sentono intrappolati in un limbo: non sono stati licenziati, quindi non possono accedere alla Naspi, ma non hanno un’occupazione. Sono in attesa di notizie positive e, per affrontare la situazione, è prevista un’assemblea in cui riceveranno indicazioni sulle procedure necessarie per ottenere le mensilità arretrate e il Tfr.