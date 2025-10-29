Situazione critica nella vallata: il silenzio della Provincia

I lavori del ponte del Coppetto stanno proseguendo, mentre il ponte di Trecastelli, gestito dalla Provincia, è rimasto abbandonato senza alcun segnale di inizio lavori. Questo non è l’unico problema che affligge la nostra vallata, poiché l’Unione dei Comuni e diversi Sindaci devono affrontare la situazione attuale. In particolare, la strada provinciale Corinaldese necessita di interventi urgenti, essendo da anni sempre più trafficata e inadeguata.

Il Presidente Carnevali aveva promesso l’avvio dei lavori per il ponte di Trecastelli, ma fino ad ora non ci sono progressi. Una ruspa è stata piazzata sul luogo, ma è rimasta ferma per mesi, diventando simbolo di un’incapacità gestionale. Inoltre, Carnevali aveva annunciato un finanziamento per il riasfaltamento della Corinaldese, ma le condizioni stradali sono peggiorate, con buche diventate veri e propri crateri. Nonostante ciò, il Presidente della Provincia, vicino al PD, continua a vantarsi di interventi che non si sono mai concretizzati.

Fratelli d’Italia non può più ignorare questa situazione e assume responsabilità verso i cittadini. Durante la campagna elettorale, un cittadino su tre ha espresso il desiderio di risolvere questi problemi. Pertanto, si intende dare mandato al consigliere regionale Corrado Canafoglia di richiedere un incontro con il Presidente Carnevali, nella speranza di trovare una soluzione definitiva. Questo sarà l’ultimo tentativo per ottenere risposte concrete. Se non ci sarà ascolto e disponibilità, ci riserviamo il diritto di rivendicare civilmente i nostri diritti, ritenendoci cittadini di serie B agli occhi dell’amministrazione provinciale.