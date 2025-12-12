7.5 C
Sitting Volley Italia inizia il campionato

Da stranotizie
Il campionato di serie A1 di Sitting Volley maschile inizia la sua stagione con la prima seduta di allenamento che si terrà domenica 14 dicembre presso il PalabancaSport alle ore 10:00. La manifestazione prevede l’ingresso gratuito per tutti e quattro gli incontri in programma, con l’area merchandise e il bar aperti nel Foyer 2.

La squadra Gas Sales Bluenergy Sitting Volley fa parte del Gruppo A insieme a Diasorin Fenera Chieri, AD Astra Sesto San Giovanni, SV2001 Garlasco e Acqua S.Bernardo Cuneo Sitting. La giornata di apertura del campionato al PalabancaSport prevede i seguenti incontri: alle ore 10:00 AD Astra Sesto San Giovanni contro Gas Sales Bluenergy Sitting Volley, alle ore 12:00 Diasorin Fenera Chieri contro SV 2001 Garlasco, alle ore 14:00 Diasorin Fenera Chieri contro AD Astra Sesto San Giovanni, e alle ore 16:00 Gas Sales Bluenergy Sitting Volley contro SV 2001 Garlasco. La squadra Acqua S.Bernardo Cuneo Sitting Volley riposa.

