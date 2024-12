Sit-in per Liliana Resinovich: Tre Anni Dopo la Scomparsa e l’Ipotetico Killer con Competenze Mediche

A Trieste, un sit-in si è svolto presso il parco di San Giovanni per ricordare Liliana Resinovich, il cui cadavere fu ritrovato 20 giorni dopo la sua scomparsa, avvenuta il 14 dicembre 2021. L’incontro, silenzioso e commemorativo, ha visto la partecipazione di familiari e amici, tra cui il fratello di Liliana, Sergio, e un’amica, Gabriella Micheli, che ha espresso preoccupazione per il modo in cui è avvenuta la morte della donna. Micheli ha dichiarato alla stampa che Liliana potrebbe essere stata “uccisa da un gruppo di persone”, suggerendo tra loro la presenza di qualcuno con “nozioni mediche”, il che spiegherebbe la gestione del cadavere.

Durante la vigilanza, i partecipanti hanno esposto un cartello rosa che chiedeva “verità e giustizia per Liliana”, segno di una comunità ancora scossa dalla tragedia. Alcuni manifestanti hanno anche camminato fino al luogo del ritrovamento del corpo, per un momento di raccoglimento, sottolineando l’importanza di onorare la memoria della donna.

Nel frattempo, le indagini sulla morte di Liliana stanno prendendo una piega diversa. Secondo una nuova autopsia, sarebbero emerse lesioni sul corpo che potrebbero indicare l’intervento di terze persone. Questo potrebbe ribaltare l’ipotesi iniziale di suicidio e spostare l’attenzione verso un omicidio. Una consulenza medico-legale della dottoressa Cristina Cattaneo era attesa per il 15 dicembre ma ha ricevuto un proroga di 30 giorni. La Procura di Trieste ha fissato una nuova data per il 14 gennaio, quando potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla vicenda.

Il caso di Liliana Resinovich non solo ha colpito profondamente la comunità di Trieste, ma ha anche sollevato interrogativi più ampi sulla sicurezza e la giustizia. Le voci di chi la conosceva e il desiderio di chiarire la verità sulla sua morte evidenziano una lotta collettiva per la giustizia, in un contesto già difficile e complesso. Il continuo supporto dei cittadini e la determinazione dei familiari sottolineano l’importanza di ottenere risposte che possano finalmente fare luce su questo misterioso caso.