Sistemi Naturali di Evacuazione Fumi e Calore

Nell’ambito della sicurezza antincendio, i sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (ENFC) sono essenziali per proteggere persone e strutture. CAODURO® S.P.A., leader nella progettazione e produzione di dispositivi ENFC, offre una gamma completa di prodotti che combinano tecnologia avanzata, design e conformità alle normative. I dispositivi di evacuazione naturale di CAODURO® sono progettati per essere innovativi, efficaci e sostenibili, integrandosi nell’architettura degli edifici.

Tra i prodotti, il SMOKE ARIES® è un evacuatore a battente con motore elettrico che funziona anche come ventilazione giornaliera. Il SMOKE OUT® utilizza un azionamento pneumatico ed è integrabile con un’apertura elettrica, soddisfacendo diverse esigenze di evacuazione. SMOKE LAME TT e PT sono rispettivamente evacuatori da tetto e da parete, azionabili elettricamente o pneumaticamente. Il SMOKE OUT VERT ha un serramento verticale che si apre a vasistas, mentre il SMOKE SHED® è dotato di appendici aerodinamiche attivate in caso di incendio.

In aggiunta, CAODURO® offre barriere al fumo fisse e attive, come SMOKE HOLD SHA, per un controllo efficace del fumo, e FIRE HOLD, per la compartimentazione al fuoco. Il dispositivo AIR FLOW facilita l’afflusso di aria fresca per migliorare l’evacuazione del fumo. L’azienda si distingue per soluzioni personalizzate, consultazione tecnica, progettazione e supporto post-vendita. Tutti i dispositivi sono certificati secondo le normative europee e testati secondo la norma UNI EN 12101-2, garantendo così sicurezza e prestazioni ottimali. Investire nei prodotti CAODURO® significa scegliere alta qualità e affidabilità nel settore della sicurezza antincendio.