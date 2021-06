Gli ultimi dati dell’associazione KidsandCars spiegano che lasciare i bambini in auto sia il principale rischio di morte per ipertermia (colpo di calore) e spiegano che il corpo di un bambino si surriscalda da tre a cinque volte più velocemente di quello di un adulto. Numeri impressionanti, che si traducono in tragedie: negli Stati Uniti ci sono in media 39 morti ogni anno, ovvero uno ogni nove giorni. I casi in Europa sono meno comuni, ma sono stati segnalati decessi in Irlanda, Francia e Belgio, con i passanti che a volte prendono in mano la situazione per cercare di prevenire il verificarsi di tragedie.

Cani e bambini di ghiaccio per capire i rischi del calore in auto



Ma il caldo miete vittime anche fra gli animali domestici lasciati nei veicoli: negli ultimi dieci anni, secondo l’associazione inglese RSPCA ci sono stati oltre 60 mila casi di incidenti di animali lasciati in auto. D’altra parte, sempre secondo l’RSPCA, ci vogliono solo sei minuti perché un cane muoia in un’auto lasciata parcheggiata al sole.

Da qui l’idea di Ford che, per evitare la complicazione dei famosi seggiolini anti-abbandono (che fra l’altro funzionano solo per bambini e non per animali) ha messo a punto il Rear Occupant Alert, un semplice promemoria per i conducenti che avvisa – al momento di chiudere l’auto – se le porte dei passeggeri posteriori sono state aperte all’inizio di un viaggio.

Gli esperti consigliano ai conducenti di “guardare prima di chiudere a chiave” per evitare di lasciare inavvertitamente un bambino o un animale domestico nella propria auto. E Rear Occupant Alert funge proprio da promemoria in quelle occasioni in cui il conducente ha aperto le porte dei passeggeri posteriori (o ha piegato un sedile se l’auto è a tre porte) all’inizio di un viaggio. In tali casi, la tecnologia viene attivata dopo che il veicolo si è fermato e l’accensione è stata spenta.

Un avviso visivo viene visualizzato sul display centrale del veicolo per dieci secondi o fino a quando non viene annullato. Viene inoltre emesso un segnale acustico che ricorda al conducente di controllare i sedili posteriori prima di uscire dal veicolo. Oltre ad avvisare della presenza di un bambino o di un animale, il sistema potrebbe anche ricordare ai conducenti se hanno sistemato un oggetto di valore nella parte posteriore, come un laptop o una borsa che potrebbe essere a rischio di furto se lasciato in auto.