Sistema Wi-Fi Mesh Amazon Eero 6+ | Ethernet 1,0 Gbps | Copertura Fino a 280 m² | Connessione per Oltre 75 Dispositivi | Confezione da 2 | Modello 2022

Un router a velocità gigabit, più economico: eero 6+ supporta velocità Wi-Fi fino a 1 gigabit, a un prezzo accessibile. eero 6+ è il nostro router Wi-Fi gigabit più conveniente.

Wi-Fi 6, con maggiore larghezza di banda: eero 6+ supporta una maggiore larghezza sul canale radio a 160 MHz (detto con parole semplici e chiare, eero 6+ offre una connessione più veloce). Con eero 6+, c’è abbastanza connessione Wi-Fi per permettere a tutta la famiglia di lavorare, guardare contenuti in streaming e fare videochiamate, nello stesso momento.

La tecnologia eero TrueMesh fa la differenza: la tecnologia brevettata TrueMesh di eero instrada il traffico in modo intelligente, per ridurre le interruzioni della connessione ed eliminare i punti in cui il segnale non arriva.

Configurazione rapida: l’app eero ti guida nella configurazione e ti consente di gestire la tua rete da qualsiasi luogo.

Migliora nel tempo: ricevi aggiornamenti automatici per mantenere la tua rete protetta e al sicuro. Gli strumenti di sicurezza online e ulteriori funzioni di gestione della rete sono disponibili con un abbonamento separato.

Hub per Casa Intelligente integrato: eero 6+ include un hub per Casa Intelligente, che permette di collegare i tuoi dispositivi Thread e Zigbee compatibili ad Alexa, senza bisogno di hub aggiuntivi.

Espandi facilmente il tuo sistema: la compatibilità trasversale dell’hardware ti consente di aggiungere facilmente prodotti eero, man mano che le tue esigenze cambiano.

L’assistenza clienti eero è sempre al tuo fianco. Hai domande o bisogno di aiuto? Il nostro team di esperti è a tua disposizione e sarà felice di aiutarti per risolvere efficacemente ogni problema. Contattaci telefonicamente dall’Italia al numero +39 800 780497 o invia una mail a [email protected].