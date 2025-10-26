Sistema Sanitario e Immigrazione: Crisi in Italia e Dublino

Stasera su Retequattro, il programma “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano affronterà i problemi della lentezza e dei ritardi del Sistema Sanitario Nazionale. Sempre più pazienti hanno bisogno di interventi ed esami salvataggi, ma nel settore pubblico, nonostante le normative vigenti, queste procedure risultano spesso imprenotabili.
Il programma affronterà anche le criticità legate all’immigrazione, evidenziando le recenti proteste che hanno colpito Dublino. In particolare, si discuterà del fermo di un minorenne di origine gambiana a Bologna, accusato di aver tentato di rapire una neonata davanti ai genitori.
Infine, sarà presentata la testimonianza di Veronica, vittima di abusi da parte di un presunto santone nella provincia di Teramo. Questo caso, purtroppo non isolato, mette in luce l’urgenza di un intervento legislativo per tutelare le persone vulnerabili da manipolatori e abusi.