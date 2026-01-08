Sistema Modulare I-Size per Bambini, Seggiolino Auto e Passeggino, ECE R129

0.7 C
Da stranotizie
Foppapedretti Trio Divo I-Size Combined Modular System for Children, Pushchair and Car Seat I-Size, Self Standing Closure, ECE R129 Compliant, Compact Lightweight Handling, Sport

Scopri il Sistema Modulare Foppapedretti Trio Divo I-Size: il Compagno di Viaggio Perfetto per il Tuo Bambino

Il nuovo sistema Divo i-Size di Foppapedretti è il compagno di viaggio ideale per i genitori moderni che cercano comfort e stile. Questo sistema modulare combina una carrozzina, un lettino e un seggiolino auto I-Size, garantendo massimo comfort e sicurezza per il tuo bambino.

Caratteristiche e Vantaggi

Il sistema Divo i-Size è progettato per offrire una grande flessibilità e praticità. Ecco alcuni dei suoi vantaggi principali:

    • Ruote grandi e spesse, adatte a qualsiasi tipo di terreno
    • Chiusura autonoma e compattezza, ideale per viaggiare
    • Sedile reversibile, utilizzabile sia con il bambino rivolto verso la strada che verso la madre
    • Seggiolino auto I-Size omologato, facile da installare e dotato di cinture regolabili

Design Elegante e Funzionalità

Il sistema Divo i-Size non solo è funzionale, ma anche elegante e raffinato. Il telaio in alluminio leggero e compatto, con inserti cromati, è perfetto per i genitori che amano lo stile. I dettagli in tessuto di alta qualità e le varie opzioni di colore soddisfano anche i gusti più esigenti.

Acquista con Confidenza

Il sistema Divo i-Size è stato testato secondo gli standard europei e rispetta le norme di sicurezza ECE R129. Inoltre, offre molteplici accessori utili, come il copri-piedi e la borsa per la mamma. Non aspettare, scegli il sistema Divo i-Size per offrire al tuo bambino il massimo comfort e sicurezza durante i vostri viaggi insieme!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €499.00 - €419.00 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Foppapedretti Trio Divo I-Size Combined…

