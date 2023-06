SISTEMA FILTRO ACQUA CARTUCCIA FILTRAZIONE NW-BR10B3 1/2” – 3/4″ – 1″ ATTACCO (3/4” 26,16mm, Traditional)

SISTEMA FILTRAZIONE ACQUA A DOPPIO STADIO CON FILTRI A CARTUCCIA NW-BR10B3 DA 1″ – 1/2″ – 3/4″ Il sistema di doppia filtrazione meccanica Naturwater NW-BR10B3 viene equipaggiato con un filtro per sedimenti da 10″ 5µ e uno ai carboni attivi da 10″ 5 micron, che rendono l’acqua purissima. Il doppio sistema di filtrazione è facile da installare e utilizzare, offrendo la possibilità di cambiare i filtri a cartuccia da 10″ (254 mm) in maniera semplice e veloce , grazie alla chiave specifica in dotazione, con con altri materiali filtranti, a seconda delle necessità. A seconda delle cartucce filtranti utilizzate, il filtro può trattare diversamente l’acqua. Sono incluse in dotazione una cartuccia per sedimenti da 5µ e una cartuccia a carboni attivi da 5 micron, che rimuove in modo affidabile dall’acqua, sabbia, ruggine, alghe e altre particelle in sospensione oltre a purificare l’acqua da ozono, pesticidi, ruggine, particelle in sospensione o cloro. Il filtro è dotato di piastra per fissaggio al muro! Il filtro è disponibile in 3 versioni con attacchi in Ottone da: – 1″ da 32.89mm – 3/4″ da 26.16mm – 1/2″ da 20.67mm CONTENUTO: 1 – Sistema di Filtrazione 2 – Filtri a cartuccia 1 – Piastra per fissaggio 1 – Chiave cambio Cartucce

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 27,4 x 15 x 35,5 cm; 3,2 Kg
Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 30 agosto 2021
Produttore ‏ : ‎ NATURWATER
ASIN ‏ : ‎ B09DYPBR5N
Riferimento produttore ‏ : ‎ MG0106

Trattiene e rimuove dall’acqua sabbia, ruggine, alghe e particelle in sospensione , preservando in gran parte il contenuto di sostanze minerali naturali!

Purifica e depura l’acqua da ozono, pesticidi, ruggine, particelle in sospensione, cloro

Cartucce intercambiali da 10″ (254 mm)

Il filtro è disponibile in 3 versioni con attacchi in Ottone da : 1″ da 32.89mm – 3/4″ da 26.16mm – 1/2″ da 20.67mm

