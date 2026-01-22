Sistema di spionaggio Italia: Microsoft al centro

Il ministero della Giustizia ha installato il software Microsoft Endpoint Configuration Manager su oltre 40mila computer dell’amministrazione giudiziaria italiana, sollevando interrogativi sulla segretezza delle indagini e sulla tutela della privacy dei magistrati. Il programma consente di gestire PC e server, mantenendo il software aggiornato, impostando criteri di configurazione e sicurezza e monitorando lo stato del sistema.

Il software è stato adottato dal ministero della Giustizia per monitorare e intervenire migliorando la salute dei sistemi IT e prevenendo l’insorgere di problemi e relative inefficienze nell’erogazione dei servizi erogati dall’Amministrazione. Tuttavia, il punto cruciale riguarda le capacità operative del sistema, che potrebbe essere utilizzato per accedere da remoto ai computer dei magistrati senza il loro consenso.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha respinto le accuse, sostenendo che le funzioni di controllo remoto non sono attive né sono state mai attivate e che l’infrastruttura usata negli uffici giudiziari non consente sorveglianza dell’attività dei magistrati. Tuttavia, esperti di sicurezza informatica hanno evidenziato che sistemi di gestione remota come ECM/SCCM, se configurati senza adeguate misure di segregazione dei ruoli e di logging delle attività, possono consentire accessi invisibili, non registrati nei normali log consultabili dall’utente finale.

La questione era stata sollevata già dalla procura di Torino, che aveva segnalato il problema al ministero della Giustizia, indicando i rischi derivanti dall’uso di ECM/SCCM sulle postazioni giudiziarie. La procura aveva anche chiesto di fare una prova per verificare la possibilità di accedere da remoto ai computer dei magistrati, prova che aveva dato esito positivo. Il giudice Aldo Tirone ha confermato le potenzialità del sistema, raccontando di aver fatto una prova con un tecnico informatico che aveva accesso al suo computer senza la sua autorizzazione.