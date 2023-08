Sissy Lea: chi è la queen protagonista di Drag Race Italia 3

Sissy Lea è una delle protagoniste della terza stagione di Drag Race Italia che tornerà su Paramount+ dal prossimo 18 settembre.

Il nome di Sissy Lea è trapelato su Reddit – insieme a quello di tutte le altre – qualche settimana fa in occasione dell’inizio delle registrazioni dello show. Da quella data (fino alla fine delle registrazioni) i profili social della drag sono fermi e questo fa dedurre che sia effettivamente all’interno della Race, anche se ovviamente la produzione non ha confermato l’indiscrezione. L’annuncio del cast ufficiale arriverà presumibilmente a fine agosto.

Sissy Lea (si chiama così proprio perché la pronuncia del nome “sissi-lia” ricorda quella di “Sicily”, ovvero la sua regione) è nata in Sicilia come le sue ex colleghe di Drag Race Italia, da Le Riche a La Diamond, passando per La Petite Noire fino ad arrivare ad Aura Eternal e Tanissa Yoncé, ma da anni abita e lavora a Londra.