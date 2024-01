Sissy Lea cade dal palco durante la notte di Capodanno, il video

Il Capodanno della scorsa notte è stato molto movimentato e ne sa qualcosa Sissy Lea, protagonista dell’ultima edizione di Drag Race Italia, che è caduta dal palco durante una serata in Sicilia.

Oltre Amadeus che interrompe Annalisa per il countdown e la smut4ndata di Wax in diretta su Canale 5, un’altra notizia inerente alla scorsa notte che merita la nostra attenzione è la sopracitata caduta di Sissy Lea. Il fatto è avvenuto a Palermo in un noto locale LGBT+. La drag era appena salita sul palco sulle note di Diamonds Are a Girl’s Best Friend e sul più bello bum, è caduta di sotto. Ovviamente non si è fatta niente, è risalita e ha continuato come una vera professionista, ma il video è diventato virale sui social.

E pensare che questa fatto di cadere sempre dal palco l’ha resa pure famosa a Londra, città dove da oltre vent’anni vive. Ci ricordiamo tutti il suo video presentazione per Drag Race Italia, no?

“Sono una drag singer, mi piace cantare dal vivo e quando dico cantare intendo dire rovinare la tua canzone preferita! Io non ballo, però mi muovo a tempo di musica e sono anche brava! Sono molto conosciuta per cadere spesso dal palco perché magari mi faccio prendere da uno gnoccone lì davanti a me e non vedo che il palco è finito e bum, cado a terra”.