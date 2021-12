Dopo aver debuttato due settimane fa sulla tv tedesca RTL, ieri sera la serie evento Sissi è arrivata anche in Italia su Canale 5. I protagonisti di questo telefilm sono: Dominique Devenport nel ruolo di Elisabetta “Sissi” d’Austria-Ungheria e Jannik Schümann nei panni di Franz Joseph I d’Austria. Chi frequenta da anni Biccy e B!tchy X conoscerà Jannik anche per alcuni dei suoi precedenti lavori (che vi consiglio): il delizioso film a tinte rainbow Center of My World e Vicino all’Orizzonte. Non tutti sanno che l’attore che in Sissi interpreta l’imperatore Franz in realtà fa parte della comunità LGBT e l’ha dichiarato senza troppi sensazionalismi un anno fa. Spoiler: Jannik è fidanzatissimo!

non vedo l’ora di vedere Jannik Schümann nel ruolo di Franz perché lui non mi deluderà #Sissi pic.twitter.com/HKEPSS9NoJ — una bimba di zia Mara. // 🌻👩🏻‍🚒🚒 (@bimbadiziamara) December 28, 2021

Lui nei panni di Franz è un grandissimo si🧎🔥🔥 #Sissi pic.twitter.com/XkG1qFkyGe — Erika Di Biasi (@BiasiErika) December 28, 2021

Sissi, il coming out di Jannik Schümann.

Esattamente un anno fa Jannik ha fatto coming out in maniera molto naturale. Schümann e il fidanzato Felix Kruck hanno pubblicato delle foto insieme aggiungendo dei cuori. Da allora i due ragazzi sono inseparabili e Jannik in una recente intervista ha parlato di quando ha deciso di condividere il suo amore con il mondo.

“Viviamo in un mondo eteronormativo e nasciamo in cui ci dicono cosa dovremmo essere. Il modo per crescere onesti con noi stessi è mettere in discussione tutto questo. Da bambino prendi tutto, ma a un certo punto ti chiedi: quello che vogliono da me mi fa stare bene davvero? La nostra generazione sta mettendo in dubbio le regole che prima nessuno metteva in discussione. Sono felice di aver attraversato l’intero processo di scoperta di me stesso in modo sereno. Anche se sono cresciuto in un piccolo paese in cui l’omosessualità praticamente non esisteva. Non conoscevo una sola persona omosessuale. Il mio coming out? Prima di tutto vorrei dire che sogno di vivere in un mondo dove non ci sarà più bisogno di “uscire allo scoperto”. Comunque avevo pianificato questa dichiarazione pubblica d’amore da un po’ di tempo. Devo dire che la risposta da parte di chi mi segue è stata più che positiva. Non me l’aspettavo sul serio, invece è andato tutto al meglio. Ancora adesso mi scrivono persone parlandomi dei loro coming out con le loro famiglie. Questo mi fa stare bene e mi ha mostrato che ho fatto bene a non nascondermi”.