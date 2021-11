Sissi Cesena di Amici si è lasciata dopo poco essere entrata nella scuola di Maria De Filippi.

La cantante ha deciso di lasciare il suo ragazzo e lo avrebbe fatto tramite messaggio. A raccontarlo è stato lui su Instagram.

“Mi sento obbligato a dirvi che la storia tra me e Silvia [Sissi, ndr] è finita. Chiedo alle fanpage di smettere di seguirmi e soprattutto ai miei amici e conoscenti di non parlarmene, non nominarla e non inviarmi niente di lei, nel rispetto della mia stabilità mentale. Ve lo do io il gossip: mi ha lasciato via chiamata cellulare, dopo un anno, inventandosi scuse, quando la verità è semplicemente che le piace quello. Non mettete più i ca**i miei nei vostri post”.