Sispi, sindacati contro Comune di Palermo

Alla Sispi è scoppiato il caso dei nuovi progetti d’innovazione digitale finanziati dal Pon Metro e affidati all’esterno, nonostante il recente rinnovo del contratto di servizio per 9 anni. I sindacati Fim Cisl e Fiom Cgil contestano la scelta dell’amministrazione comunale, ricordando che il Consiglio ha dato via libera al nuovo contratto di servizio di Sispi, che prevede la gestione tecnica e lo sviluppo dei servizi informatici e telematici del Comune di Palermo.

Il contratto di servizio prevede che la Sispi si occupi dell’intero comparto dell’innovazione digitale dell’ente. Tuttavia, i sindacati lamentano che improvvisamente sono stati interrotti gli affidamenti dei nuovi progetti per i prossimi esercizi a vantaggio di soggetti privati. Ad oggi, esistono affidamenti certi a Sispi per soli 2 milioni di euro, a fronte di circa 24 milioni del nuovo Pon Metro a disposizione del Comune per il digitale.

I sindacati si chiedono perché l’amministrazione comunale ha cambiato improvvisamente direzione, ignorando la volontà espressa dal Consiglio, e quali ragioni hanno portato all’affidamento diretto a privati di parti importanti dei servizi tributari e della riscossione, già gestiti da Sispi. Fim e Fiom chiedono al sindaco e all’amministrazione comunale di rispettare il contratto di servizio approvato e al Consiglio comunale di vigilare sul suo effettivo rispetto.

Le scelte di esternalizzazione, avvertono, mettono in discussione il controllo analogo dell’ente pubblico, soprattutto in settori sensibili come i tributi, e rischiano di bloccare il piano industriale e le assunzioni già avviate. Anche le opposizioni in Consiglio condividono le preoccupazioni, sottolineando che la Sispi è sempre stata un’azienda sana ed efficiente e che l’amministrazione comunale sta privando l’azienda di cospicue risorse economiche e del dovuto riconoscimento.