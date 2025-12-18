17.3 C
Roma
giovedì – 18 Dicembre 2025
Tecnologia

Sispi, sindacati contro Comune di Palermo

Da stranotizie
Sispi, sindacati contro Comune di Palermo

Alla Sispi è scoppiato il caso dei nuovi progetti d’innovazione digitale finanziati dal Pon Metro e affidati all’esterno, nonostante il recente rinnovo del contratto di servizio per 9 anni. I sindacati Fim Cisl e Fiom Cgil contestano la scelta dell’amministrazione comunale, ricordando che il Consiglio ha dato via libera al nuovo contratto di servizio di Sispi, che prevede la gestione tecnica e lo sviluppo dei servizi informatici e telematici del Comune di Palermo.

Il contratto di servizio prevede che la Sispi si occupi dell’intero comparto dell’innovazione digitale dell’ente. Tuttavia, i sindacati lamentano che improvvisamente sono stati interrotti gli affidamenti dei nuovi progetti per i prossimi esercizi a vantaggio di soggetti privati. Ad oggi, esistono affidamenti certi a Sispi per soli 2 milioni di euro, a fronte di circa 24 milioni del nuovo Pon Metro a disposizione del Comune per il digitale.

I sindacati si chiedono perché l’amministrazione comunale ha cambiato improvvisamente direzione, ignorando la volontà espressa dal Consiglio, e quali ragioni hanno portato all’affidamento diretto a privati di parti importanti dei servizi tributari e della riscossione, già gestiti da Sispi. Fim e Fiom chiedono al sindaco e all’amministrazione comunale di rispettare il contratto di servizio approvato e al Consiglio comunale di vigilare sul suo effettivo rispetto.

Le scelte di esternalizzazione, avvertono, mettono in discussione il controllo analogo dell’ente pubblico, soprattutto in settori sensibili come i tributi, e rischiano di bloccare il piano industriale e le assunzioni già avviate. Anche le opposizioni in Consiglio condividono le preoccupazioni, sottolineando che la Sispi è sempre stata un’azienda sana ed efficiente e che l’amministrazione comunale sta privando l’azienda di cospicue risorse economiche e del dovuto riconoscimento.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Festa di Natale a Faenza
Articolo successivo
Moda a Parigi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.