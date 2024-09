Sisma Percepito Anche a Parma

Il 30 settembre alle ore 4:46, un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato a Marano sul Panaro, in provincia di Modena, a una profondità di 31 chilometri, con epicentro nella zona del Monte Tre Croci, vicino al confine con Castelvetro. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. Le coordinate geografiche dell’evento sono 44.4600 di latitudine e 10.9240 di longitudine. Marano sul Panaro è un comune con circa 5.300 abitanti situato sulla sponda sinistra del fiume Panaro.

La scossa è stata avvertita anche in diversi comuni delle province limitrofe, tra cui Guiglia, Castelvetro di Modena, Vignola, e Maranello. Gli esperti classificano un terremoto di magnitudo 3.3 come un evento “molto leggero”, generalmente avvertito ma senza conseguenze gravi. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a mantenere la calma, ricordando le linee guida di sicurezza in caso di ulteriori scosse.

Nel giorno precedente, il 29 settembre, l’Ingv aveva registrato una scossa di magnitudo 2.1 con epicentro a nord-est di Reggio Emilia. A metà settembre, in provincia di Ravenna, erano state rilevate altre due scosse, una a Cotignola e l’altra a Faenza, entrambe con magnitudo inferiore ai 2.3 gradi e profonde 23 chilometri. Questi eventi, di intensità bassa, erano stati percepiti solo dai residenti dei comuni vicini.

Le recenti scosse sismiche hanno causato preoccupazione tra la popolazione, che era già in allerta a causa delle recenti alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna. Le autorità continuano a monitorare la situazione sismica e a rassicurare i cittadini sull’assenza di pericoli immediati. In generale, l’Italia è uno dei paesi con una significativa attività sismica e gli abitanti sono incoraggiati a conoscere le misure di sicurezza per affrontare eventuali terremoti.

In sintesi, il terremoto di 3.3 a Marano sul Panaro è stato un evento che ha messo in evidenza la costante attività sismica in Emilia-Romagna, senza però causare danni, e ha richiamato l’attenzione sulla preparazione alle emergenze da parte della popolazione.