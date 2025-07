SIRUI 35mm T2.9 Anamorfica Full Frame RF – Cine Lens

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 536,10€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Scopri l’arte della cinematografia con SIRUI!

SIRUI si distingue per la sua passione nel creare prodotti di alta qualità. Attraverso un’eccellente maestria artigianale e tecnologie all’avanguardia, il brand trasforma ogni visione in realtà.

Ampio Campo Visivo : Grazie al fattore di compressione 1,6x, questo obiettivo offre un’incredibile flessibilità creativa, permettendo di catturare scene mozzafiato con un rapporto di aspetto di 2,4:1 e fino a 2,8:1 su sensori 16:9. Perfetto per chi vuole dare un tocco unico al proprio lavoro cinematografico!

Con un forte impegno nella ricerca e sviluppo, SIRUI si specializza nella produzione di obiettivi anamorfici e attrezzature fotografiche di alta gamma, progettati per soddisfare le esigenze di cineasti e fotografi professionisti.

Ogni prodotto SIRUI è realizzato per ispirare e stimolare la creatività. Non perdere l’occasione di vivere l’innovazione nella tua cinematografia con SIRUI!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.