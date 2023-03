Sirio è malato ma ha tanto da offrire FOTO

Sirio è malato ma ha ancora molto da dare a chi vorrà predersi cura di lui: la storia del cucciolo di cane abbandonato tocca il cuore di tutti.

Il ritrovamento di un bellissimo cucciolo di cane, abbandonato in strada, ha toccato il cuore dei cittadini di Roma Capitale, mobilitatisi – attraverso anche il sostegno presto dimostrato dalle associazioni animaliste locali – per dare al piccolo la speranza di un futuro migliore. Sirio, si chiama così il pelosetto dai dolcissimi occhi color giallo ambra, scoperto in quel di Rocca Priora alcune settimane fa.

Cucciolo di cane abbandonato: il piccolo Sirio è l’amico che tutti vorrebbero – FOTO

Sirio sarebbe stato lasciato solo dai suoi precedenti proprietari dopo aver scoperto della sua displasia posteriore. Il piccolo è stato recuperato, assieme alla sua sorellina, dai membri di un canile e poi dato in affido ai volontari di un’associazione. I quali hanno scoperto nei dettagli della sua malattia in seguito ad alcune prime visite veterinarie. La presa di coscienza della sua condizione di salute ha poi dato vita a numerosi appelli in rete per riuscire a trovare per Sirio una nuova casa per sempre.

“Sempre alla ricerca del cane perfetto e poi quando arriva non lo guardate nemmeno“, sono queste le prime parole rilasciate dai portavoce di “Dalla parte del cane“, organizzazione no-profit in attività per garantire la salvaguardia dei diritti dei quattro zampe sul territorio, in un post-denuncia su Facebook in cui si informavano i cittadini delle condizioni dell’esemplare.

Il cucciolo dal pelo bianco e nero, che ora vive all’intento di un box nella struttura-rifugio per animali senza fissa dimora, non è il primo ad aver subito ingiustizie di tal genere. Un cucciolo di Rottweiler abbandonato, di nome Pepe, ha condiviso un destino molto simile a quello di Sirio. E, a partire dalle prime settimane di febbraio 2023, si aspetta ancora di conoscere la sua futura famiglia.

Assieme a Pepe – però – anche un altro cagnolino, ritrovato sempre in gravi condizioni, è stato tratto in salvo proprio quando la sua vita sembrava ormai essere alla sua conclusione. Per fortuna successivamente la trasformazione di Dobby, dopo essere stato lasciato solo, e scoperto malato e pelle, ha reso possibile un lieto fine. Dobby ha trovato il suo posto nel mondo lontano dai pericolo, dimostrando che tutto può avere nuova via grazie all’amore e anche in casi più estremi.

Per tal ragione il pelosetto di un anno e mezzo, Sirio, e i volontari che si prendono attualmente cura di lui, portandolo a passeggiare fuori dal rifugio il più possibile e lasciando che possa godere – anche se parzialmente – della sua meritata libertà, restano fiduciosi. L’attesa continua ma le speranze che la sua condizione possa subire un cambiamento in positivo non accennano a diminuire. Soprattutto stando alle meravigliose caratteristiche del giovane fido. Sirio, come ricorda chi per lui, ama stare a contatto con i suoi simili e con gli umani. È curioso, riservato ma anche molto collaborativo e vivace.