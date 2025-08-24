Siria, nascita dell’opposizione democratica contro al Sharaa

Alla fine di luglio, in Siria è stata fondata la prima associazione di opposizione non militare dopo la caduta del regime di Bashar al Assad. Questo gruppo si chiama “Iniziativa siriana del centenario” e ha l’obiettivo di sfidare l’attuale governo attraverso una competizione democratica, anziché tentare di rovesciarlo.

Il governo del presidente Ahmed al Sharaa sta diventando sempre più autoritario. Ex leader degli insorti islamisti di Hayat Tahrir al Sham, al Sharaa ha parzialmente stabilizzato la Siria e ottenuto riconoscimento internazionale, ma sta consolidando il suo potere e limitando il pluralismo politico. Le sue forze armate sono state coinvolte in gravi massacri contro le minoranze.

L'”Iniziativa siriana del centenario” è un movimento politico ridotto, composto da intellettuali e politici di spicco, come George Sabra, il poeta Fadel Abdul Ghany e il miliardario Ayman Asfari. Il gruppo rivendica un cessate il fuoco completo a Suweyda, dove sono avvenuti violenti massacri etnici, e chiede importanti concessioni per favorire il pluralismo politico e riforme alla costituzione provvisoria, che ha conferito ampi poteri a al Sharaa.

La nuova costituzione consente al presidente di gestire il potere esecutivo e di nominare i giudici della Corte costituzionale, limitando di fatto la democrazia. Le elezioni parlamentari programmate non permetteranno una reale partecipazione popolare, poiché la maggior parte dei deputati sarà selezionata da al Sharaa e dai suoi rappresentanti.

Nonostante si presentino come misure temporanee per stabilizzare il paese, molte di queste disposizioni sono percepite come ostacoli alla democrazia, e il governo accusa l'”Iniziativa siriana del centenario” di cercare di sovvertire il potere centrale. Inoltre, il potere è attualmente dominato dai sunniti, mentre le minoranze etniche, come i drusi e gli alawiti, sono state vittime di gravi violenze.