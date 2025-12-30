Siria in fiamme: proteste e violenze

La Siria sta vivendo una nuova ondata di violenza lungo le sue fratture più profonde. Nelle città costiere di Latakia e Tartous, almeno quattro persone sono state uccise e oltre cento ferite durante manifestazioni della comunità alawita che chiedevano federalismo politico e diritto all’autodeterminazione. Le proteste, composte in larga parte da civili, si sono svolte in un clima di forte tensione e arrivano come risposta diretta all’attentato contro una moschea in un quartiere alawita di Homs, dove otto fedeli hanno perso la vita.

L’appello del religioso alawita Ghazal Ghazal, presidente del Consiglio islamico alawita superiore, ha invitato la comunità a scendere in piazza per denunciare quella che viene percepita come una marginalizzazione sistemica dopo l’attacco alla moschea. “Non vogliamo una guerra civile, vogliamo il federalismo politico. Non vogliamo il vostro terrorismo. Vogliamo determinare il nostro destino”, ha dichiarato in un videomessaggio diffuso sui social.

Migliaia di persone si sono radunate in piazza Azhari a Latakia chiedendo un sistema politico decentralizzato, la fine delle violenze contro la minoranza alawita e il rilascio di migliaia di prigionieri. Le immagini delle manifestazioni mostrano una protesta popolare che si richiama al linguaggio dei diritti e dell’autogoverno, ma che si è scontrata con una repressione violenta. Sulle responsabilità, le versioni divergono: l’agenzia statale SANA ha attribuito gli attacchi ai “resti del defunto regime” di Bashar al-Assad; al contrario, l’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani sostiene che la repressione sia stata condotta da membri della Sicurezza Generale affiliati al governo provvisorio.

Il quadro si inserisce in un contesto già segnato da un anno di instabilità. A dodici mesi dalla caduta del regime di Assad e dall’ascesa al potere dell’ex jihadista Abu Mohammad al-Jolani, la promessa di una Siria pacificata non si è materializzata. Le violenze settarie non solo non sono cessate, ma hanno assunto nuove forme. La crisi siriana risulta ancora più esplosiva a causa della situazione regionale, con conflitti aperti e latenti in tutto il Medio Oriente. Le richieste di federalismo avanzate dagli alawiti non sono soltanto una rivendicazione identitaria, ma il segnale di una sfiducia profonda verso un centro che continua a essere percepito come minaccioso.