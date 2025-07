Siria, drusi in pericolo: richieste di aiuto all’Italia

Negli ultimi giorni, la situazione in Siria è deteriorata ulteriormente, con il villaggio di Suwayda che ha subito attacchi pesanti da parte delle forze governative. A seguito di questi eventi, un giovane violinista arrivato in Italia nel 2015 ha lanciato un appello accorato, chiedendo assistenza alla premier Giorgia Meloni e al governo italiano per ottenere notizie dei suoi familiari, di cui non ha più traccia dal momento in cui il suo villaggio è rimasto senza elettricità.

Suwayda, storicamente un centro pacifico e orgoglioso delle sue tradizioni liberali, è diventata una vittima di violenze settarie e della minaccia di pulizia etnica. Gli abitanti, tra cui molti drusi, stanno lottando per i propri diritti, rimarcando l’importanza di una vera libertà che trascenda il semplice opporsi al regime di Bashar al Assad.

Il giovane ha richiamato l’attenzione sulla persecuzione delle minoranze religiose e sulla repressione dell’arte e della cultura, elementi che hanno caratterizzato la vita nella sua comunità. La galleria d’arte di famiglia, AlphaArt, è stata distrutta dalle milizie del regime. Oggi, la sua gente affronta un nuovo regime che non ha rispettato le promesse di democrazia e diritti civili.

In un contesto di crescente oscurantismo, il giovane artista ha fatto un appello urgente per un intervento internazionale, denunciando gli abusi e chiedendo sostegno per evitare che la violenza continui a devastare Suwayda. Questi eventi rimarcano l’urgenza di una risposta concreta da parte della comunità internazionale per garantire la protezione dei diritti umani e il ripristino della giustizia in Siria.