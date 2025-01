Siri ti informa sulla posizione della tua auto parcheggiata

Siri offre una funzione poco conosciuta ma molto utile per registrare automaticamente la posizione dell’auto parcheggiata. Utilizzando semplicemente comandi vocali, è possibile alleviare l’ansia di dimenticare dove si è parcheggiato. Non serve alcuna configurazione complessa; basta attivare Siri e chiedere di memorizzare la posizione dell’auto con una frase come “Siri, ricorda dove ho parcheggiato la mia auto”. Siri registrerà la posizione e, in seguito, rispondendo con un’altra richiesta, mostrerà la posizione su una mappa.

Per utilizzare Siri, è facile e intuitivo. Si può attivare l’assistente vocale in vari modi a seconda del modello di iPhone: abilitando “Ehi Siri” per i modelli recenti, premendo a lungo il pulsante laterale o Home, oppure utilizzando AirPods o CarPlay. Una volta attivato, basta dire la frase per memorizzare la posizione dell’auto. Si aprirà una finestra di conferma per l’identificazione della posizione. Questo sistema di salvataggio è così efficiente che si possono memorizzare i dettagli senza sforzo. Quando si è pronti a tornare alla propria auto, è sufficiente chiedere a Siri “Dove ho parcheggiato la mia auto?” e ricevere subito una risposta, con le informazioni necessarie per orientarsi al meglio.

Ottenere indicazioni per ritornare al veicolo è un processo molto semplice. Dopo che Siri ha registrato la posizione, se si desidera un aiuto visivo, basta toccare la finestra di dialogo relativa all’auto parcheggiata. Questo permette di aprire l’app Maps di Apple, che mostrerà esattamente dove è stata lasciata l’auto. Non solo si può visualizzare la posizione sulla mappa, ma c’è anche un pulsante “Indicazioni” da selezionare per ottenere un percorso dettagliato. In alternativa, si può chiedere direttamente a Siri di “Darmi indicazioni per tornare alla mia auto”, e l’assistente fornirà automaticamente le indicazioni necessarie per raggiungere il veicolo.

Questa funzione è particolarmente utile in ambienti affollati o in aree poco familiari, rendendo più semplice il ritorno all’auto senza preoccupazioni.