Siri? Sarà rivoluzionata con iOS 18, e non è un semplice rumor

La rivoluzione che porterà iOS 18 su iPhone abbraccerà praticamente tutti gli aspetti del sistema operativo, e tra gli elementi che registreranno un miglioramento più sostanzioso ci sarà anche Siri. L’assistente vocale, infatti, dovrebbe essere rivoluzionato.

A confermare come Siri sia destinato ad essere toccato da iOS 18, ci pensa anche il sito web dedicato agli sviluppatori di Apple, dove la compagnia di Cupertino ha pubblicato un nuovo teaser per la WWDC 2024 che mostra l’iconico logo Apple realizzato con i colori di Siri, ovvero il blu, il viola, il bianco ed il colore rosa. Come notato da molti, si tratta degli stessi colori che vengono mostrati della pallina che appare nella parte inferiore dello schermo quando si richiama Siri.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo Siri dovrebbe servirsi di un LLM come GPT di OpenAI e sarà in grado di fornire un’esperienza personalizzata per ciascun utente. A livello di funzionalità, l’assistente con ogni probabilità potrà controllare le funzioni delle singole applicazioni, ma anche generare riepiloghi delle notifiche perse, oltre che rispondere alle domande degli utenti in maniera più naturale.

Ricordiamo che il keynote di presentazione di iOS 18 è in programma il prossimo 19 Giugno 2024 alle ore 19 italiane. Ovviamente lo seguiremo in diretta su queste pagine con tutte le notizie del caso.