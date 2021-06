Siri sta per fare il salto di qualità. Doppio, per quanto riguarda l’italia. L’assistente vocale di Apple, il primo a essere arrivato sul mercato, ma il meno dotato rispetto ai concorrenti Amazon Alexa e Google Assistant (uno “svantaggio competitivo” per rispettare la privacy degli utenti), mette il turbo e grazie al lavoro fatto in questi ultimi anni sia sul fronte degli algoritmi sia sulle capacità di intelligenza artificiale per funzionare in locale anziché nel cloud, funziona meglio. Molto meglio davvero.

E per l’Italia c’è una novità ulteriore: lo scorso 7 giugno, durante l’ultima conferenza per gli sviluppatori Wwdc, Apple ha annunciato che arrivano anche da noi le funzionalità di Siri che prima non potevamo avere. Da più di 5 anni, la Apple Tv può essere comandata con la voce, ma non in italiano: da questo autunno si potrà. E si potrà comandare in italiano anche l’HomePod Mini, che verrà commercializzato per la prima volta nel nostro Paese entro fine 2021. E le funzioni più evolute di Siri in italiano saranno disponibili anche sugli iPhone, sugli iPad, sui Mac dotati di processore M1 e su CarPlay.

In breve:

Siri acquista nuove funzioni evolute di riconoscimento del testo

Siri diventa capace di svolgere azioni più complesse e contestualizzate

Siri funzionerà offline, usando il Neural Engine dei processori Apple

Tutto questo sarà disponibile anche in italiano, con la possibilità di ibridare le ricerche con termini di altre lingue (come i titoli delle canzoni o i nomi dei cantanti)

È il paradosso dell’ultimo arrivato nel mondo della tecnologia, che riceve quelle che sembrano davvero le funzionalità migliori: in Italia la Apple Tv non poteva essere sfruttata appieno perché non si poteva usare Siri per cercare in maniera trasversale tra app e fornitori di servizi; non c’era l’HomePod o l’attuale HomePod Mini, che permette non solo di ascoltare la musica, ma anche di leggere messaggi, controllare l’agenda, dettare mail e gestire altre attività personali in maniera rispettosa della privacy. Siri, infatti, non solo viene gestita in locale dal Neural Engine, ma fa di più: impara a riconoscere la voce dei vari componenti della famiglia e a elencare alle singole persone i loro appuntamenti, senza sbagliarsi o senza fare gaffe.

Insomma, sinora grande assente dal nostro mercato, Siri in versione potenziata permette non solo di fare di più ma anche di capire meglio cosa diciamo, perché Apple ha investito molto nella capacità di riconoscere lingue diverse intrecciate tra loro. È il caso dell’India, dove convivono più di 800 dialetti tra loro diversi e dove una ventina dei più popolari sono compresi da Siri anche in un mix con l’inglese (che è la lingua nazionale del subcontinente indiano e quella in cui Siri risponde). Allo stesso modo, Siri in italiano capisce meglio quando si mescolano frasi in inglese e ha in generale una capacità più fluida di capire il nostro parlato.

Apple non ha specificato quando avverrà il rilascio di Siri 2.0 in italiano, ma sarà entro la fine dell’anno, probabilmente in contemporanea con il lancio di HomePod Mini.