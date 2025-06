Siri Assente alla WWDC 2025: Cosa Aspettarci nel 2026?

Si è svolta ieri la WWDC 2025, la conferenza annuale di Apple dedicata agli sviluppatori, dove sono state annunciate novità legate all’intelligenza artificiale e la nuova interfaccia “Liquid Glass”, che sarà disponibile dal prossimo autunno. Tuttavia, l’assenza di aggiornamenti su Siri ha sorpreso molti. Dopo l’annuncio di un Siri rinnovato lo scorso anno, ci si aspettava che Apple mostrasse i risultati di quel lavoro.

Craig Federighi, vicepresidente senior del software, ha accennato brevemente a Siri, affermando che l’azienda sta lavorando per migliorare le sue funzionalità in modo da renderle sempre più personalizzate, ma il nuovo Siri non sarà presentato prima del 2026. Questa mancanza di novità ha avuto un impatto negativo sulle azioni di Apple, che hanno perso oltre il 2,5%, riducendo la capitalizzazione di circa 75 miliardi di dollari.

Apple aveva promesso, alla WWDC 2024, un Siri più personalizzato grazie all’intelligenza artificiale generativa, capace di comprendere il contesto dell’utente per offrire un’esperienza proattiva. Tuttavia, le prime versioni dell’assistente hanno mostrato performance insufficienti nei test interni, spingendo Apple a posticipare il lancio. Inoltre, c’è stato un cambio di leadership nel progetto, da John Giannandrea a Mike Rockwell, volto a dare una nuova direzione allo sviluppo.

Per colmare il gap con la concorrenza, Apple ha avviato collaborazioni con OpenAI, permettendo a Siri di utilizzare ChatGPT per rispondere a domande complesse. Tuttavia, questa strategia solleva interrogativi sulla filosofica aziendale che privilegia l’esecuzione dell’intelligenza artificiale direttamente sui dispositivi, garantendo privacy e sicurezza.

Nonostante le novità presentate, l’assenza di un aggiornamento su Siri continua a rappresentare un punto critico per Apple, che sembra determinata a recuperare terreno nei prossimi anni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it