Sirat, il film di liver Laxe

Il film “Sirāt” del regista spagnolo liver Laxe arriverà nelle sale cinematografiche dall’8 dicembre, distribuito da MUBI. La parola “Sirāt” in arabo significa “cammino” o “sentiero”, e nel contesto religioso indica il ponte che si attraversa il giorno del giudizio per passare dall’inferno al paradiso. Il film è stato presentato al Festival di Cannes, dove ha vinto il Premio della giuria in ex-aequo con “Sound of Falling” di Mascha Schillinski.

La storia segue un padre e un figlio che cercano la figlia e sorella scomparsa, che frequentava il giro dei rave. I due si uniscono a un gruppo di ravers e partono per il deserto del Marocco in cerca di lei. Il film è un viaggio sensoriale che rinuncia al senso narrativo tradizionale, con una colonna sonora ipnotica e immagini che evocano un’atmosfera di apocalisse e disintegrazione.

Il regista liver Laxe ha creato un’opera che è più un’esperienza sensoriale che un racconto lineare, con un cast di non professionisti e una colonna sonora di Kangding Ray che è la vera protagonista del film. La musica techno ciclica e i bassi profondi creano un’atmosfera di trance e purificazione, che accompagna il pubblico in un viaggio interiore e fisico.

Il film è un’esperienza unica e travolgente, che lascia lo spettatore disarmato e trasfigurato. Il finale è un lampo enigmatico che conclude il cammino di “Sirāt”, accompagnato da uno dei brani più clamorosi e trascendenti di Kangding Ray. “Sirāt” è un’opera che non si può definire facilmente, ma che è sicuramente un’esperienza cinematografica indimenticabile.