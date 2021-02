Arrestato nella notte a Pachino Giampiero Riccioli, l’unico indagato per il duplice omicidio di Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, i due ragazzi campani che facevano da badanti al padre del ristoratore siracusano spariti nel nulla il 12 maggio del 2014. La posizione di Riccioli si è aggravata dopo il ritrovamento ieri sera di resti umani nel giardino della sua villa in contrada Tivoli, a dieci chilometri da Siracusa.

Riccioli ha assistito apparentemente tranquillo agli scavi nell’area della sua villa, ma quando ha capito che la verità stava per venire a galla, ha lasciato la zona di Tivoli tentando di far perdere le sue tracce. In un pozzo infatti sono stati trovati dei resti umani che apparterrebbero ad Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, i due collaboratori domestici che erano svaniti nel nulla nel maggio del 2014. Sarà l’esame del Dna a stabilire se si tratta dei due badanti. E’ cominciata così la caccia a Riccioli da parte della polizia. Il ristoratore è stato fermato nella notte in una casa al mare di contrada Granelli, in territorio di Pachino. Dopo la cattura è stato trasferito negli uffici della Mobile a Siracusa per essere interrogato. Si trova in stato di fermo con le accuse di duplice omicidio e occultamento di cadavere.