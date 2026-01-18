Siracusa, disperazione all’Ufficio Immigrazione

L’immagine di persone che aspettano accanto all’Ufficio Immigrazione del Comando della Questura di Ortigia per accedere ai servizi è straziante. Ogni mercoledì notte, molte persone passano la notte all’addiaccio, avvolte in coperte o sedute sui cofani delle macchine per assorbire il calore residuo dei motori, in attesa di poter accedere all’ufficio il giovedì mattina, l’unico giorno in cui non è necessario avere un appuntamento.

C’è una lista aggiornata dei presenti, ma a volte questa lista viene strappata da qualcuno che decide di ricomporla a proprio vantaggio o a vantaggio di amici. Quindi, in via Vittorio Veneto, si forma una piccola fila notturna di disperati, persone che portano con sé tutta la propria vita in una sacca, in attesa di ottenere un permesso o i documenti necessari per cercare di integrarsi nella società.

È difficile che i clandestini si presentino all’ufficio, poiché hanno paura di essere allontanati dall’Italia. La vita da “invisibile” a Siracusa è molto difficile, come raccontano coloro che si trovano in questa situazione. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa è considerato un esempio di organizzazione e sveltezza burocratica per chi è in regola, con tempi di attesa relativamente brevi per ottenere la documentazione necessaria, che può essere di solo un paio di mesi.

Tuttavia, per chi è irregolare, la situazione è molto diversa e molti sono costretti a vivere per strada o a lavorare in nero, sfruttati e con la minaccia di essere segnalati se si lamentano. Questa è la realtà che si vive ogni giorno a Siracusa, dove le persone in cerca di aiuto e di un futuro migliore sono costrette a vivere ai margini della società.