È partito da Siracusa per la leva, sognando di fare il paracadutista. Ma non è mai tornato. E ventidue anni dopo la sua città non riesce neppure a onorarne la memoria, intitolandogli una via, un parco, un luogo che ricordi il suo entusiasmo e l’orrore della sua fine. Stiamo parlando di Emanuele Scieri, trovato morto nel 1999 ai piedi della torre di addestramento della Folgore a Pisa. Le indagini hanno ricostruito le vessazioni e il pestaggio proseguito fino a farlo precipitare da dieci metri di altezza e lasciarlo morire in solitudine. Un omicidio volontario, secondo i magistrati, coperto dal silenzio colpevole della catena di comando.

L’udienza preliminare riprenderà la prossima settimana, per stabilire se processare tre ex caporali e due ex ufficiali. Qualunque sia l’esito giudiziario, la storia di Emanuele è un buco nero di violenza e omertà che non va dimenticato. Per questo Andrea Armaro ha chiesto che Siracusa, la città dove vive e dove Emanuele è cresciuto, gli dedicasse una via e ha proposto di cambiare nome a via Luigi Cadorna. Si tratta del comandante dell’armata regia nei primi anni della Grande Guerra: il generale di Caporetto e dei fanti mandati al massacro sul Carso. Armaro è stato portavoce di due ministri della Difesa, prima Arturo Parisi e poi Roberta Pinotti, che si è impegnata per la ricerca della verità su questa vicenda. La sua iniziativa ha subito trovato il consenso bipartisan di diversi politici – tra cui Michele Anzaldi, Guido Crosetto e Laura Garavini – ed esponenti della società civile cittadina, tra cui il professore Elio Tocco con un intervento sulle pagine de La Sicilia.

Il sindaco del capoluogo siciliano, Francesco Italia, invece di trovare una soluzione ha preferito dirottare l’istanza: ha scritto all’attuale ministro Lorenzo Guerini, domandando di intitolare a Scieri la caserma pisana dove è morto. Una mossa accolta con perplessità dai militari. La scuola paracadutisti porta il nome di Giampaolo Gamerra: un ufficiale ucciso il 9 settembre 1943 mentre guidava la resistenza contro i tedeschi. Insomma, una figura esemplare di ufficiale e patriota, premiato con la medaglia d’oro.

Così Armaro è tornato alla carica: “Quella del sindaco è una mossa provocatoria. Preferiamo dedicare le strade e le piazze a chi non ci costringe a pensare e a ricordare”. E Gianfranco Paglia, parà con una medaglia d’oro al valore ottenuta a Mogadiscio nella battaglia in cui venne gravemente ferito, ha ribadito: “La cosa più giusta da fare, per rendere onore a una morte assurda, sia che la città di Siracusa non dimentichi un suo figlio che a causa del comportamento infame e senza onore di altri non ha fatto più ritorno”.

In vista dell’udienza, cresce anche la mobilitazione sul web: la campagna social lanciata dal gruppo Facebook “Verità e giustizia per Lele Scieri” continua a raccogliere nuove adesioni. Ma sarebbe importante che il sostegno digitale si trasformasse anche nella fisicità di una strada. Perché Lele, come tutti lo chiamavano a Siracusa, resti per sempre nel cuore della sua città.