Siracusa: Celebrazioni e Cultura per il Ventennale Unesco

La programmazione di eventi culturali legati al ventennale del sito Unesco di Siracusa-Pantalica si sta intensificando, con un calendario ricco di iniziative. L’assessorato alla Cultura, sotto la direzione di Fabio Granata, si prepara a un estate di festeggiamenti che si intensificheranno tra la fine di giugno e luglio.

In vista della decima edizione del Festival Tonino Accolla, che si svolgerà dal 26 al 29 giugno tra Noto e Siracusa, si preannunciano quattro serate dedicate al mondo del doppiaggio e della cultura. La rassegna offrirà eventi a Noto il 26 e 29 giugno presso l’ex Caserma Cassonello alle 18:30, mentre Siracusa ospiterà le manifestazioni il 27 e 28 giugno in Piazza Minerva alle 20:30. Questa iniziativa non solo celebra il doppiatore siracusano, ma valorizza anche il talento di numerosi artisti attraverso concorsi e workshop, con una rinnovata direzione artistica.

Subito dopo, dal 2 al 5 luglio, l’isola di Ortigia si trasformerà durante le Feste Archimedee, un evento che si propone di coinvolgere i giovani in attività culturali e artistiche. Saranno allestite diverse sezioni tematiche, comprendenti teatro, musica, danza e altro, in cui verranno presentate opere sperimentali. Durante l’evento, saranno premiate personalità che si sono distinte nel promuovere il benessere giovanile e in ambito artistico e scientifico.

Queste festività si pongono l’obiettivo di unire espressioni artistiche diverse mentre si valorizzano i luoghi simbolo della città, creando occasioni di crescita per i giovani talenti.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: lamilano.it