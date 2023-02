Sipario, l’ultimo saluto a Costanzo contemporaneamente su Rai e Mediaset

Il sipario, ora è calato veramente.

Oggi pomeriggio Serena Bortone su Rai1 e Silvia Toffanin su Canale5 hanno seguito i funerali di Maurizio Costanzo che si sono tenuti alla Chiesa degli Artisti da Don Walter Insero.

Il parroco ha sottolineato come Costanzo sia stato “un uomo umile, conduceva una vita molto semplice, un uomo leale, manteneva la parola data ed evitava di giudicare gli altri”. Il suo punto debole? Il cioccolato fondente “che ogni tanto gli veniva spacciato di nascosto“.

“Ogni tanto gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto”#MaurizioCostanzo pic.twitter.com/0VImF0r1uJ — AMICI NEWS (@amicii_news) February 27, 2023

Presenti alla messa anche i suoi tre figli, Saverio e Camilla (avuti dal suo primo matrimonio) e Gabriele, avuto dall’unione con Maria De Filippi. “Ha sempre avuto un forte senso di protezione verso le persone della sua famiglia e quelle che lavoravano con lui, ha aiutato tanti artisti che avevano bisogno di tornare a lavorare. Non dava importanza al denaro, non era avido, riusciva anche a condividere con gli altri. Lo commuoveva la povertà delle persone ha aiutato per diverso tempo chi era in difficoltà. Incontrò una volta una poetessa che era in miseria, la aiutò mensilmente”.

A parlare è stata anche sua figlia Camilla che ha citato Sordi e Gassmann.

“Papino, l’ondata d’amore che ci ha sommersi è merito del bene che hai dato a tantissime persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più. In molti ti hanno considerato un padre. Ci lasci un’eredità importante, il tuo più grande insegnamento, l’umiltà. Non ti saresti mai aspettato una grande dimostrazione d’aspetto. Ci avresti detto come sempre ‘ma vi rendete conto? Tutto questo per me’. Ora sei per mano a Sordi e Gassmann, ti immaginiamo mentre in Paradiso organizzi un altro dei tuoi talk-show”.

Moltissimi i volti noti che sono corsi a dirgli addio. Da Gerry Scotti e Carlo Conti ad Enrico Mentana, passando per Simona Ventura, Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli, ma anche Mara Venier, Milly Carlucci, Eleonora Daniele e Sabrina Ferilli, tornata di corsa a Roma dal suo viaggio in Giappone. Visti anche Luciana Littizzetto, Vittorio Sgarbi, Lorella Cuccarini e Aurelio De Laurentiis.

All’uscita dalla Chiesa è stato suonato il jingle del Maurizio Costanzo Show.

Ora il sipario si è definitivamente chiuso.

Ciao, Maurizio.