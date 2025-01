Siparietto ad Abu Dhabi, Rama si inginocchia davanti a Meloni e le regala un foulard

Un siparietto divertente è avvenuto tra Giorgia Meloni ed Edi Rama all’Adnec Centre di Abu Dhabi durante il summit sull’energia. Al suo arrivo, il primo ministro albanese ha deciso di inginocchiarsi di fronte alla premier italiana per farle gli auguri di compleanno. Questo gesto ha suscitato un sorriso da parte di Meloni, che ha reagito con una battuta: “La devi fare finita con questa storia”. Rama, mostrando un tono affettuoso, ha poi regalato a Meloni un foulard creato da un imprenditore italiano che si è trasferito in Albania, dove ha acquisito la cittadinanza albanese.

Rama ha più volte definito Meloni “la mia sorella”, sottolineando un legame personale tra i due leader. Per rendere omaggio al compleanno della premier italiana, ha tentato di cantare il famoso motivetto “tanti auguri a te”, contribuendo così a creare un’atmosfera informale e amichevole all’interno dell’incontro. Questo episodio ha messo in luce non solo il lato umano dei politici, ma anche la spinta verso relazioni più forti tra Italia e Albania, enfatizzando l’importanza dei rapporti bilaterali anche nel contesto delle discussioni su temi energetici.

L’incontro di Meloni e Rama si innesta in un contesto più ampio, in cui gli Stati europei stanno cercando di collaborare in modo più efficace per affrontare le sfide energetiche moderni. La presenza di leader di diverse nazioni al summit riflette un’unione di intenti nel promuovere strategie energetiche sostenibili e innovative. Il gesto di amicizia di Rama nei confronti di Meloni non solo ha aggiunto un momento di convivialità all’evento, ma ha anche sottolineato l’importanza delle relazioni interpersonali nella diplomazia internazionale.

In conclusione, l’interazione tra Giorgia Meloni ed Edi Rama all’Adnec Centre evidenzia come la politica internazionale possa anche includere momenti di leggerezza e cordialità, rendendo i rapporti tra i paesi più calorosi e umani, fondamentali per una cooperazione efficace in ambiti cruciali come quello energetico.