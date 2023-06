Sintron Supporto da parete per Dot (3ª generazione) Nero, Smart Home Outlet Supporto per Montaggio a parete per Dot (3ª Gen) Supporto per altoparlante, Accessori salvaspazio senza fili disordinati

Descrizione prodotto

Partner perfetto per il tuo Dot 3ª generazione

Dot 3ª generazione uno dei dispositivi intelligenti più sorprendenti di sempre Quest’anno, aiuta a gestire la nostra casa in modo intelligente per ridurre il carico di lavoro. Puoi posizionare il tuo Dot 3ª generazione sul tavolo o ovunque tu voglia, ma allo stesso tempo è facile essere disturbati in qualche modo da bambini o animali domestici cattivi. In questo modo, ciò di cui hai bisogno è il Sintron supporto da parete Dot 3ª generazione.

Semplice ma multifunzionale

non tutte le stanze sono dotate di una superficie liscia su cui posizionare un Dot 3ª generazione, mentre Sintron potrebbe darti il semplice ma funzionale supporto da parete Dot 3ª generazione. Questo supporto da parete dovrebbe essere utilizzato con ogni Dot 3ª generazione. Dove c’è una presa, dove puoi posizionare il tuo dispositivo, che idea intelligente!

Facile da installare

devi solo inserire l’adattatore di alimentazione del tuo Dot 3ª generazione nella staffa e collegarlo alla presa a muro, solo pochi passaggi per essere pronto. Puoi installare il supporto a muro ovunque tu voglia, come soggiorno, cucina, camera da letto e bagno.

La confezione include Montaggio a parete x 1 (Nero)

⧯ Perfetta disposizione dei cavi – Dì addio ai lunghi e brutti cavi ammucchiati dietro l’altoparlante, il supporto per montaggio a parete Sintron libera lo spazio sul bancone e offre un aspetto molto più pulito, inoltre protegge il tuo altoparlante da eventuali danni dovuti a fuoriuscite di liquidi o schizzi di cibo.

⧯ Senza fori e viti: il supporto per montaggio a parete è molto facile da installare e bloccare l’altoparlante intelligente con una clip sicura e copre perfettamente l’alimentatore con una custodia senza cuciture. Ottimo per bagni, cucine, garage e tutte le altre stanze.

⧯ Nessun blocco al suono – Il supporto dell’accessorio dot fissa saldamente per la tua Dot 3ª generazione sul muro ma non influenzerebbe il suono dalla Dot 3ª generazione allo stesso tempo, offrendoti una buona esperienza di audizione.

⧯ Awesome Speaker Companion – Il montaggio a parete di Dot 3ª generazione aiuta il sistema di altoparlanti orizzontalmente a ricevere e trasmettere un suono più forte e realistico, assicurandoti che la tua conversazione sia fluida e precisa.

11,95 €