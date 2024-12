Sintomi Riscontrati Finora

Attualmente si sa poco riguardo a una nuova malattia che ha causato numerosi decessi in Congo, legata a un virus sconosciuto che ha allertato i sistemi sanitari mondiali. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) suggerisce che i casi e i decessi potrebbero derivare anche da altre malattie con sintomi simili.

Sono in corso analisi di laboratorio per identificare la natura e la causa di questa misteriosa malattia, registrata nella Repubblica Democratica del Congo. Si è segnalato un numero significativo di casi – circa 406 tra il 24 ottobre e il 5 dicembre – prevalentemente nella zona di Panzi, provincia di Kwango. Di questi casi, 31 hanno portato a decessi, perlopiù tra bambini sotto i cinque anni d’età. Tuttavia, tutti i casi gravi sono stati reportati come “gravemente malnutriti”.

L’area di Panzi è caratterizzata da estrema povertà, malnutrizione e servizi sanitari inadeguati. Gli abitanti della zona, con sistemi immunitari compromessi, potrebbero essere particolarmente vulnerabili. La remotezza della località, difficile da raggiungere e distante 48 ore di viaggio dalla capitale Kinshasa, ha complicato ulteriormente la risposta all’emergenza.

Secondo l’Oms, è probabile che la malattia non sia un’entità isolata. Malattie comuni come malaria, polmonite acuta, influenza, Covid-19 e morbillo potrebbero contribuire all’elevato numero di casi e morti. La mancanza di diagnostica e l’inefficienza delle strutture sanitarie hanno rallentato l’identificazione della causa principale, spingendo le autorità sanitarie a inviare squadre di risposta rapida per affrontare la crisi.

I sintomi principali della malattia includono febbre, mal di testa, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori al corpo, anemia e segni di malnutrizione acuta, tutti compatibili con sindromi influenzali e parainfluenzali. L’attenzione rimane alta per comprendere le origini e l’andamento di questa epidemia, mentre il numero di casi continua a suscitare preoccupazione tra i professionisti della salute pubblica.