Sintomi e Trattamenti: La Guida Completa

Aumenta la diffusione del morbillo negli Stati Uniti, con particolare preoccupazione in Texas, dove il dipartimento dei Servizi sanitari ha emesso un’allerta ufficiale. Attualmente, ci sono stati oltre 120 casi, di cui una ventina richiedono ricovero e sono stati registrati almeno due morti, tra cui un bambino. Tutti i casi riguardano persone non vaccinate, e questo ha suscitato terrore perché non si registravano vittime da 2015. Le autorità sanitari e specialisti come Matteo Bassetti avvertono che il pensiero anti-vaccinazione potrebbe aver influito su questa crisi, sottolineando l’importanza delle vaccinazioni, per evitare un ritorno del morbillo anche negli Stati Uniti, un paese sviluppato.

In Italia, l’infettivologo Bassetti ha lanciato un allarme simile sul crescente numero di casi di morbillo, evidenziando la possibilità di un’epidemia, in particolare a causa delle carenze nella copertura vaccinale. L’unica misura efficace contro il morbillo è la vaccinazione; non esistono cure antivirali specifiche. Negli anni ’60, prima dell’introduzione del vaccino, si registravano epidemie ogni due o tre anni, con circa 2,6 milioni di morti ogni anno a livello globale. Oggi, sebbene la mortalità sia diminuita, nel 2022 ci sono stati 136.200 decessi, soprattutto tra bambini in paesi sottosviluppati.

L’aumento dei casi è correlato alla riduzione delle coperture vaccinali. La mancanza di immunizzazione crea comunità vulnerabili, nelle quali la malattia può riprendere. Inoltre, molti adulti non vaccinati, ora a rischio, rendono la situazione ancora più preoccupante. Pertanto, è cruciale intervenire per recuperare i non immunizzati attraverso campagne di richiamo basate sui registri vaccinali.