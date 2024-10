Sintomi e Trattamenti: Guida Completa

Il rischio di Dengue in Italia ha destato crescente preoccupazione, specialmente dopo il focolaio di Fano, nelle Marche, che ha registrato oltre 100 casi. Negli ultimi mesi, i casi di Dengue sono aumentati, con 165 casi confermati tra gennaio e settembre 2023, e 572 casi segnalati all’inizio del 2024, di cui 130 autoctoni. Le autorità sanitarie hanno avviato misure di sicurezza, specialmente negli aeroporti, per contenere la diffusione.

Gli esperti, come l’epidemiologo Massimo Ciccozzi e il virologo Roberto Burioni, avvertono sulla necessità di ulteriori misure preventive. La Dengue, trasmessa dalla zanzara tigre, può avere sintomi gravi, tra cui febbre alta, dolori muscolari e articolari, e nausea, con un periodo di incubazione di 2-14 giorni. È importante notare che la trasmissione avviene solo attraverso la puntura delle zanzare e non tra persone. L’aumento dei casi è legato anche ai maggiori spostamenti di persone che portano il virus da zone endemiche.

In risposta al focolaio a Fano, sono stati ricoverati 35 pazienti per precauzione, ma nessuno ha subito gravi complicazioni. Sebbene l’amministrazione regionale affermi che la situazione è sotto controllo, è fondamentale attuare disinfestazioni e altre misure preventive. Il virologo Burioni suggerisce che la popolazione deve essere informata per proteggersi, utilizzando repellenti e riducendo i ristagni d’acqua, poiché basta poco per creare un habitat favorevole alla zanzara.

La Dengue è considerata una delle malattie tropicali più diffuse, e per la sua natura asintomatica in molti casi, la persona può non rendersi conto di essere infetta fino a quando non si verifica la trasmissione tramite zanzara. Esistono diversi sierotipi del virus della Dengue, e una volta contratta, la malattia può ripresentarsi in forma più grave durante una successiva infezione.

Le autorità sanitarie e i cittadini sono chiamati a collaborare per ridurre il rischio di infezioni future. Con l’arrivo dell’autunno e le variazioni climatiche che favoriscono la proliferazione delle zanzare, monitorare e contenere il rischio di Dengue è diventato cruciale per la salute pubblica in Italia.