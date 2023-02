sintomi e terapia per la congiuntivite

Il gattino ha gli occhi arrossati: quali sono le cause della congiuntivite e come possiamo aiutare il piccolo gattino a guarire. Scopriamolo.

Il gattino con gli occhi rossi presenta, in quel momento, una probabile congiuntivite che se non curata in tempo può anche renderlo cieco o di ridurre eccessivamente le sue difese immunitarie.

Ciò vuol dire che può essere a rischio di gravi infezioni che possono colpire anche altri organi, ad esempio i polmoni con la possibilità di morte prematura del gattino.

Vediamo, quindi, perché il gattino ha gli occhi arrossati, quali altri sintomi mostra e come è possibile trattare la patologia.

Cosa causa gli occhi rossi nel gattino?

Sono maggiormente esposti alle infezioni agli occhi, quei piccoli gatti che arrivano da una colonia felina o da un gattile, proprio per la troppa vicinanza.

Le infezioni sono la principale causa degli occhi arrossati nel gattino.

Le principali cause per cui il gattino ha gli occhi arrossati, sono:

congiuntivite batterica : è causata da batteri come lo Stafilococco, i Micoplasmi, Streptococchi, Clamidia, Bordetella ed E. coli;

: è causata da congiuntivite virale: è causata da alcune malattie infettive virali del gatto , principalmente dagli Herpesvirus e dai Calicivirus. Essa produce molti altri effetti oltre a quelli oculari;

è causata da alcune , principalmente dagli Herpesvirus e dai Calicivirus. Essa produce molti altri effetti oltre a quelli oculari; funghi e parassiti : funghi del genere Aspergillus, Cladosporium , e parassiti come la Thelazia;

: funghi del genere , e congiuntivite allergica nel gatto : la parte superficiale dell’occhio reagisce agli allergeni presenti nel polline, nella polvere oppure può essere anche una risposta alle allergie alimentari;

: la parte superficiale dell’occhio reagisce agli nella polvere congiuntivite da traumi;

congenita;

cronica legata a problemi alle palpebre (congiuntivite secca, di solito);

congiuntivite eosinofilica e congiuntivite attinica.

Il gattino ha gli occhi arrossati: quali sono gli altri sintomi?

Il gattino affetto da congiuntivite oltre a presentare gli occhi arrossati mostra anche altri segnali della malattia.

I primi segnali di una infezione in corso sono:

gonfiore e arrossamento : gli occhi all’interno appaiono rossi e piuttosto gonfi, tanto che, alcune volte, il micio non riesce a tenerli aperti;

: gli occhi all’interno appaiono rossi e piuttosto gonfi, tanto che, alcune volte, il micio non riesce a tenerli aperti; affanno nel gatto : soprattutto quando è in atto l’infezione da Clamydia;

: soprattutto quando è in atto l’infezione da Clamydia; dolore: il gattino avverte dolore e tende a toccarsi con le zampe sporche peggiorando la situazione;

il gattino avverte dolore e tende a toccarsi con le zampe sporche peggiorando la situazione; secrezioni liquide: il rossore è accompagnato spesso da secrezioni liquide e nei casi più gravi;

occhio può diventare purulento;

lacrimazione;

occhi semi chiusi;

strabismo: tutte queste condizioni gonfiore, rossore e fastidio continuo potrebbero portare gli animali a incrociare gli occhi per riflesso, ma scompare con la guarigione della congiuntivite.

Cosa fare con un gattino con la congiuntivite

Per poter essere certi che il gattino sia affetto da congiuntivite è necessario portarlo a visita dal veterinario.

Nel frattempo, della visita veterinaria, potete provare a tenere puliti gli occhi del gattino, agendo con attenzione e delicatezza e utilizzando un batuffolo di cotone inumidito con acqua tiepida o camomilla.

Cercare, quindi, di eliminare croste per impedire che gli occhi restino chiusi.

Il veterinario, poi una volta portato il gattino a visita, prescriverà una cura antibiotica da seguire fino a guarigione, mai interromperla prima dei tempi previsti e consigliati dal medico.

Solitamente, il veterinario prescrivere un collirio per gatti, un unguento, una crema antibiotica da applicare con delicatezza anche più volte al giorno.

Attenzione a maneggiare il vostro gattino affetto da congiuntivite, poiché può essere contagiosa per l’uomo, anche se limitatamente ad alcune situazioni e, soprattutto, con specifiche cause.

Rimedi naturali

È possibile aiutare il gattino con la congiuntivite mediante rimedi naturali, ma questi possono solo essere da supporto alla terapia indicata dal veterinario.

Come infatti, i rimedi naturali, possono limitarsi ad una lieve azione antinfiammatoria e antibatterica.

Ad esempio l’uso della camomilla ha un senso se il gattino ha gli occhi arrossati a causa gatto della polvere ma non per esempio a causa della Clamidia che necessita di un trattamento con antibiotici.