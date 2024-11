Sintomi e Durata: Cosa Sapere

Un caso di meningite è stato registrato a Perugia, colpendo un giovane attualmente ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale locale. Le autorità sanitarie hanno comunicato che i sintomi iniziali sono comparsi il 29 ottobre, rendendo il periodo di contagiosità potenzialmente dal 29 ottobre al 5 novembre. Il ragazzo aveva partecipato a una festa di Halloween presso la discoteca Urban Club la sera del 31 ottobre, e attualmente si trova in fase di miglioramento. Lo staff della discoteca ha collaborato con le autorità, diffondendo un comunicato della Usl Umbria 1 su Facebook.

La Usl ha invitato chi ha partecipato all’evento a contattare il proprio medico curante per una profilassi antibiotica specifica, poiché non è stato possibile rintracciare tutti i partecipanti con cui il caso ha avuto contatti stretti. La discoteca non richiede sanificazione, in quanto il meningococco si trasmette principalmente tramite contatti aerei ravvicinati. La meningite causata dal meningococco è una malattia batterica con un periodo di incubazione dai 2 ai 10 giorni; la contagiosità è limitata ai 7 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi.

I sintomi della meningite comprendono febbre, stato di sofferenza, nausea, vomito, fotofobia, cefalea, rachialgia e mialgia. La malattia può avere un decorso fulminante, con conseguenze potenzialmente mortali in poche ore. Il meningococco può anche causare sepsi meningococcica, che infetta il sangue e porta a insufficienze multiorgano.

Il trattamento della meningite batterica è fondato sulla terapia antibiotica. In Italia è prevista la vaccinazione contro l’Haemophilus influenzae b per tutti i nuovi nati, e sono disponibili vaccini contro alcuni sierotipi di pneumococco e determinati sierogruppi di meningococco. Attualmente, si ricorda un altro caso di meningite da meningococco B a Firenze, che ha colpito un uomo di 28 anni non vaccinato, ricoverato in gravi condizioni. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a fornire informazioni utili alla popolazione.